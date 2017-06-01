Подписаться на уведомления
 

Азербайджан – одна из воинственных стран в мире не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Азербайджан занял 132-ое место в «Глобальном индексе миролюбия» в 2017-м году. Рейтинг проводился известной организацией Global Peace Index. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой международных экспертов Института мира.

Как отмечается в исследовании, на позицию Азербайджана, как и Армении, в рейтинге миролюбия, сказалась четырехдневная война в апреле прошлого года.

В исследовании была проанализирована ситуация в 163 странах мира, где проживает 99,7% населения планеты. По данным исследования, 93 страны улучшили свои позиции, в то время как 68 - ухудшили.

Несмотря на это, авторы доклада предупреждают, что пока еще рано говорить об устойчивой тенденции укрепления мира.

Самой миролюбивой страной нашего региона оказалась Грузия, занявшая в рейтинге 94-ое место, Армения оказалась на 112-м месте списка. Иран оказался на 129-й позиции рейтинга, Турция – на 146-м. При этом Белоруссия расположилась на 103-м месте, Россия - на 151-м, Украина –на 154-м.

Рейтинг в этом году в девятый раз возглавила Исландия, на втором месте - Новая Зеландия, а на третьем - Португалия.

Сирия второй год подряд замыкает список "миролюбивых стран". Чуть лучше ситуация в Афганистане (162-е место) и Ираке (161-е место), которые последние пять лет не покидают пятерку аутсайдеров, далее следуют Южный Судан и Йемен, занявшие соответственно 160-е и 159-е места.

«Глобальный индекс миролюбия», характеризующий относительное миролюбие стран и регионов, был разработан социологами и экономистами международной группы экспертов Института мира совместно с Центром мира и изучения конфликтов. Рейтинг, публикуемый с 2007 года, составляется на основе 22 количественных и качественных показателей, учитывающих внутренние и внешние конфликты, безопасность и стабильность общества, уровень милитаризации в странах.

2118 просмотров


Старости
Президент уволил Фатму Абдуллазаде
Президент уволил Фатму Абдуллазаде
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
3 Июн 26° / 18°
4 Июн 26° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9141 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Нефть дешевеет
Глава мозгового центра путинской партии: «Россия предложит Баку другие формы сотрудничества» эксклюзив
Экс-посол США в Азербайджане: «Скоро запустят импичмент против Трампа» эксклюзив
Обама о решении Трампа: «США отрицают будущее»
Сель заблокировал трассу Баку – Шемаха сотни машин застряли в пробке
Азербайджан – одна из воинственных стран в мире не наш рейтинг
США вышли из Парижского соглашения заявление Трампа; обновлено 23:40
Во имя союза с арабским миром США снимают вопрос Иерусалима комментирует Зэев Ханин
Atabank становится гигантом эксклюзив
Хозяин Молдовы пришел в посольство Азербайджана haqqin.az из Кишинева
И Грузия обвинила Афгана Мухтарлы в контрабанде haqqin.az из Тбилиси
Взрывы и стрельба в столице Филиппин: десятки раненых обновлено 22:40
Эрдоган предупредил курдских террористов
Из Молдавии депортирован еще один российский чиновник дипломатический скандал продолжается
Армянский контрактник найден повешенным
ДТП в Турции: пострадали российские туристы
В Киеве расстреляли покушавшегося на Путина фото
Турция готова участвовать в конференции по Кипру
В Москве эвакуируют торговый центр угроза взрыва
США ввели санкции против граждан России и Китая
Мощный взрыв на востоке Саудовской Аравии
Самоубийство на Бакинском бульваре
В Украине кусают локти из-за проданных Азербайджану волейболисток «Научили на свою голову…»
Трамп ужесточит политику в отношении Кубы
В Баку застрелился 82-летний мужчина
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться