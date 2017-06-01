Азербайджан занял 132-ое место в «Глобальном индексе миролюбия» в 2017-м году. Рейтинг проводился известной организацией Global Peace Index. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой международных экспертов Института мира.

Как отмечается в исследовании, на позицию Азербайджана, как и Армении, в рейтинге миролюбия, сказалась четырехдневная война в апреле прошлого года.

В исследовании была проанализирована ситуация в 163 странах мира, где проживает 99,7% населения планеты. По данным исследования, 93 страны улучшили свои позиции, в то время как 68 - ухудшили.

Несмотря на это, авторы доклада предупреждают, что пока еще рано говорить об устойчивой тенденции укрепления мира.

Самой миролюбивой страной нашего региона оказалась Грузия, занявшая в рейтинге 94-ое место, Армения оказалась на 112-м месте списка. Иран оказался на 129-й позиции рейтинга, Турция – на 146-м. При этом Белоруссия расположилась на 103-м месте, Россия - на 151-м, Украина –на 154-м.

Рейтинг в этом году в девятый раз возглавила Исландия, на втором месте - Новая Зеландия, а на третьем - Португалия.

Сирия второй год подряд замыкает список "миролюбивых стран". Чуть лучше ситуация в Афганистане (162-е место) и Ираке (161-е место), которые последние пять лет не покидают пятерку аутсайдеров, далее следуют Южный Судан и Йемен, занявшие соответственно 160-е и 159-е места.

«Глобальный индекс миролюбия», характеризующий относительное миролюбие стран и регионов, был разработан социологами и экономистами международной группы экспертов Института мира совместно с Центром мира и изучения конфликтов. Рейтинг, публикуемый с 2007 года, составляется на основе 22 количественных и качественных показателей, учитывающих внутренние и внешние конфликты, безопасность и стабильность общества, уровень милитаризации в странах.