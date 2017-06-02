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Обама о решении Трампа: «США отрицают будущее»

 

Бывший президент США Барак Обама заявил, что страна отрицает будущее, выходя из Парижского соглашения по климату, сообщает агентство Блумберг.

В четверг Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступление он отметил, что страна начнет новые переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Даже если администрация Трампа присоединилась к небольшому числу государств, отрицающих будущее, я уверен, что наши государства, города и предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы играть ведущую роль и способствовать сохранению единственной планеты, которая у нас есть, для будущих поколений", — приводит агентство заявление экс-главы государства.

Обама также отметил, что Парижское соглашение "открыло возможности для предприятий, ученых, инженеров раскрыть потенциал высокотехнологичного и низкоуглеродного инвестирования и инноваций в беспрецедентном масштабе".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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