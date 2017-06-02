Кадровый сотрудник дипломатического корпуса США Мэтью Брайза последние два десятка лет был активно вовлечен в события на Кавказе. С одной стороны, он являлся сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а в дальнейшем и послом США в Азербайджане, с другой – как сотрудник администрации президента США по вопросам Европы и Евразии, оказывал, по его же словам, непосредственную помощь госсекретарю по проблематике в сфере энергетики.

Такое причудливое совмещение обязанностей в прошлом (некоторое время назад он оставил дипломатическую службу) позволяет Мэтью Брайзе высказывать свое мнение по разным проблемам южно-кавказских стран. На этот раз он представил haqqin.az свой взгляд на ряд актуальных событий в регионе и в мире.

- Как один из опытных американских дипломатов, что вы можете предположить по поводу политики Трампа в Южно-Кавказском регионе?

- Пока никто не знает, что будет, потому что у Трампа нет своего стратегического видения касательно решения вопросов внешней политики США. Во внешней политике он дилетант и пока все свое внимание уделяет внутренним проблемам, ну и скандалу, связанному с Россией.

Многие уверены, что члены его команды втайне сотрудничали с российскими чиновниками. И вообще внешнюю политику Трамп рассматривает через призму бизнеса. То есть он считает, что со всеми нужно торговаться. А дипломатия - очень многообразная наука, и нельзя рассматривать отношения со странами как очередную бизнес-сделку.

Лично я и сотни моих коллег из Госдепа не привыкли вести такую дипломатию. Поэтому многие дипломатические сотрудники стали уходить из Госдепа. Дипломат должен думать не только об интересах своей страны, но и находить общую стратегию, где бы интересы всех сторон учитывались. Уж простите, но дипломат - это не лавочник, который должен уметь хорошо торговать…

- На самом ли деле ваш новый президент поддерживает отношения с российскими чиновниками или это выдумки прессы?

- Без сомнения, поддерживает! У Трампа всегда были связи с русскими, и об этом в США знают все. Его зять Кушнер участвует в российским бизнесе. В США сейчас назначен специальный прокурор, расследующий эти связи. А бывший директор ФБР Джеймс Коми вскоре выступит на сенатских слушаниях. Поэтому связи Трампа с Россией у нас очень серьезно изучаются.

- Если все так серьезно, возможен ли импичмент Трампа?

- Да, возможен. Хотя до 2018 года вряд ли. В этом году у нас будут новые выборы в Сенат, а после этого, думаю, процесс импичмента будет запущен.

- Что по этому поводу думают в Республиканской партии?

- Республиканский истеблишмент однозначно настроен против Трампа. Старейшины партии сенатор Маккейн и Лугар (он уже не член сената, но имеет колоссальное влияние) настроены категорически против Трампа. Одним словом, я не позавидовал бы этому президенту.

- А на что, по-вашему, в связи с президентством Трампа сейчас рассчитывает Россия?

- Здесь все очень просто: Россия стремится восстановить свое былое величие. И ради этой цели она будет использовать любые методы.

Будут ли США противостоять России? Полагаю, нет. Трампу сейчас не до России, не до Украины, его волнует сейчас только свое политическое будущее. Но вместе с тем это не означает, что западный мир будет молчать, если Россия военным путем захочет решить украинский вопрос.

- Значит ли это, что вы не допустите вхождения российских войск в Киев?

- Сложный вопрос. С одной стороны, Украина не член НАТО и ей придется самой защищаться, с другой - Россия вряд ли решится на силовые акции, учитывая, с какими болезненными санкциями ей придется столкнуться. Даже на Востоке Украины Москва не достигла своих целей, поэтому не думаю, что там вспыхнет новый военный кризис.

- Азербайджан, как вы знаете, реализовал несколько крупных энергетических проектов. Задуманы новые, однако некоторые из них сталкиваются с неожиданными препятствиями. Сейчас, например, в Италии блокируется строительство ТАР. Думаете, придется поменять планы?

- Этот проект уже реализовывается, все идет по графику. Единственная проблема, будет ли он расширен. На первом этапе Азербайджан сможет транспортировать по этой трубе 16 млрд кубометров газа, а в дальнейшем ее мощность предполагается довести до 35 млрд кубов. И вот это проблема: сможет ли Азербайджан нарастить такой объем газа?

- И все же США поддерживают реализацию ТАР?

- Конечно. Как известно, в письме Трампа президенту Алиеву США выражают полную поддержку реализации Южного газового коридора. Между прочим, одним из авторов этого проекта был я, да и термин «Южный газовый коридор» на сенатских слушаниях впервые использовал именно я. Хочу сказать, что непосредственно участвовал в реализации многих энергетических проектов. И мы убеждали наших европейских партнеров, участвовать в ТАР.

- Но сейчас в отношениях США и Европы наблюдается явный кризис.

- Это трагедия. Это удар по нашему атлантическому единству. Это еще одна ошибка Трампа. После Второй мировой войны именно США участвовали в восстановлении Европы. Мы помогали европейским странам встать на ноги, по крупицам собирали наших друзей и партнеров, а сейчас выходит, что мы их бросаем.

- Вы были сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Что сегодня можете сказать о карабахской проблеме?

- Всегда говорил, что для подвижек в решении этой проблемы нужен более высокий формат. Например, президенты США и России могут сыграть решающую роль в урегулировании.

Кроме того, думаю, Францию лучше было бы заменить Евросоюзом. ЕС сильнее, это целая группа государств в международной политике, и это бы имело смысл. Если США, Россия и ЕС вместе выразят свою позицию по этой проблеме, то решение этого конфликта приблизилось бы.