Национальный институт развития современной идеологии по сути является мозговым центром партии «Единая Россия». В его задачи входит формирование смыслового политического пространства России на базе установок и воззрений правящей партии.

Заместитель директора института Игорь Шатров представил haqqin.az свою точку зрения на особенности и перспективы партнерства в разных сферах России, Азербайджана и Ирана, подчеркнув, что отношения между Россией и Азербайджаном не стоит рассматривать только в контексте нагорно-карабахского урегулирования.

- У России и Азербайджана есть множество других сфер для сотрудничества и площадок для диалога, помимо посреднической миссии России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Это и двухсторонние форматы, и многосторонние, в частности, тот же трехсторонний формат Россия – Азербайджан – Иран. Одна только совместная декларация, подписанная по итогам встречи в августе 2016 года в Баку лидеров России, Азербайджана и Ирана, включает в себя взаимодействие на Каспийском море, энергетические и транспортные проекты, борьбу с терроризмом и многие другие направления.

Стремясь добиться прогресса в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, Россия не будет отказываться от сотрудничества ни с Азербайджаном, ни с Арменией. И зная всю сложность специфики этого конфликта, России это пока и не надо. Она будет предлагать Баку другие формы сотрудничества, выводя за скобки карабахскую проблему.