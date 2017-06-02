В Армении ищут «людей Эйнуллы Фатуллаева»

Попытка бывшего активного члена «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» Ваана Мартиросяна с помощью «громкого» заявление «разоблачить» мирную инициативe и обратить на себя внимание, не увенчалась успехом. Во всяком случае армянские СМИ в большинстве своем решили не реагировать на действия этого предателя. Как сказал по этому поводу бывший замглавы Службы национальной безопасности Армении Гурген Егиазарян, "предателей не прощают".

Куда больше внимания в Армении привлек скрин фрагмента переписки Ваана Мартиросяна с главой haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым. Армянские СМИ задаются вопросом: на самом ли деле «люди Эйнуллы Фатуллаева проникали в Армению вглубь на 40 км.?

Ереванское издание «Первый информационный» привлекло к обсуждению этой темы серьезных экспертов, которые были осторожны в своих оценках. К примеру, автор инициативы «Искусство выживать» Вова Варданов в самом начале предположил, что это дезинформация, однако решил воздержаться от комментариев.

«Из переписки неясно, что он имеет в виду, говоря «мои люди»… Так как иных подробностей нет, я воздержусь от комментариев: здесь даже невозможно понять, о каком периоде времени идет речь, когда это произошло», – отметил он.

Бывший замглавы Службы национальной безопасности Армении Гурген Егиазарян в свою очередь призвал проявлять бдительность.

Что касается Ваана Мартиросяна, то, по словам Егиазаряна, «когда подобные люди бывают использованы, как правило, их вышвыривают вон. Они из себя ничего особенного не представляют. Все, что нужно из них выжали, и вышвырнули».

«После этого начались «явки с повинной» и комментарии иного характера – якобы специально поехали, чтобы изнутри увидеть, что там происходит. Предателей прощать нельзя, это приведет к появлению новых предателей, и для того, чтобы удержать новых предателей от такого шага, старых прощать нельзя. Новые впадут в заблуждение, подумают, что, мол, что они бы не сделали, будут прощены. Нельзя прощать предателей».