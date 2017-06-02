Интересная и достойная обсуждения новость пришла из России. Оказывается, экс-нападающий сборной РФ Роман Павлюченко, который на протяжении карьеры выступал за столичные "Спартак" и "Локомотив", "Ротор", "Кубань", а также за лондонский "Тоттенхэм", подписал с контракт с никому толком неизвестным и созданным только в этом году клубом третьего дивизиона.

Сама по себе столь очевидная девальвация некогда весьма известного футболиста является темой для статьи о том, как скоротечен футбольный век и как грустен закат карьеры тех, кто еще вчера считался кумиром большого числа болельщиков.

Но нас вся эта история привлекла не столько в связи с очередным примером того, как вчерашняя «звезда» локального масштаба продлевает свой футбольный век. Знаете, что за команда, в которой он будет играть? «Арарат»! Нет, не ереванский, а московский. Созданная только в нынешнем сезоне команда, более чем наполовину состоит из российских игроков армянского происхождения. В ее создании активное участие приняла армянская диаспора России.

Собственно, возмутителен сам факт того, что как в Ереване, так и в Москве есть футбольный клуб, названный в честь горы, находящейся на территории Турции. С таким же «успехом» мог бы появиться армянский клуб под названием «Джомолунгма». В Гималаях бы удивились от армянской прыти, но когда это их останавливало?! При этом, речь сейчас идет не о бурной деятельности армянской диаспоры в России, а о бездеятельности азербайджанской диаспоры в той же самой России.

Вот практически все отечественные СМИ высказались по поводу ситуации, возникшей вокруг Всероссийского Азербайджанского конгресса (ВАК). Мнения и аргументы звучали разные, порой диаметрально противоположные. Но, как напомнил в интервью haqqin.azз аместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, в России более 260 диаспорских азербайджанских организаций, на федеральном уровне из них действуют четыре.

А теперь вопрос - есть ли в чемпионата РФ по футболу команда, более половины игроков которой составля.n российские азербайджанцы ? Хотя бы в той же третьей лиге. И чтобы называлась «Шуша», «Ханкенди», «Карабах». Нет такой. Кто в этом виноват? Неужто, снова Минюст России? А может, коварная армянская диаспора РФ мешает азербайджанцам скинуться на создание футбольного клуба уровня одной из лиг, пусть третьей для начала с потенциалом выхода в Премьер-лигу? Да нет же, совсем в ином проблема. Она в нас самих.

Мы слишком часто стали искать объяснения собственным поражениям в информационном противостоянии в той же России, указывая исключительно на влиятельность армянской диаспоры. Да, она состоятельна и влиятельна. Но сей факт вовсе не отметает необходимости и нам работать в информационном пространстве. А создание футбольной команды «Карабах» или «Шуша», которая бы играла в одной из лиг российского первенства – часть этой самой информационной войны за умы и сердца людей. Но этого нет. А вот московский «Арарат» уже есть. И Павлюченко уже заключил с ними контракт.