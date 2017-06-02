Путин рассказал о доверии к своей охране

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что доверяет своей службе безопасности. Отрывки интервью показал телеканал CBS News.

Стоун сказал, что ему известно о пяти попытках покушения на российского лидера, и отметил, что «конечно, это не столько», сколько покушений было на кубинского лидера Фиделя Кастро.

Путин рассказал, что он общался с Кастро на эту тему. И Кастро ему сказал, что жив, потому что своей безопасностью «всегда занимался лично».

«Доверяю», — ответил Путин на вопрос Стоуна о том, доверяет ли он своей охране.

Путин отметил, что он делает свою работу, а служба безопасности свою. По словам российского президента, «до настоящего времени у них это выходило неплохо».