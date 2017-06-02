Обнародованный доклад Международной кризисной группы (МКГ), согласно которому Армения и Азербайджан близки к войне более чем когда-либо за 20 лет после установления перемирия, скорее всего отражает реальную действительность. Другое дело выводы, касающиеся того, что в эскалацию будут втянуты две основные региональные державы - Россия и Турция, «имеющие договоры с Арменией и Азербайджаном соответственно».

Отметим, что Международная кризисная группа в преддверии июньского визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ обнародовала документ, в тексте которого отмечается, что любая эскалация может быстро выйти из-под контроля, и опасность более смертоносных боевых действий с применением крайне разрушительного оружия реальна.

В МКГ считают, что неспособность сдержать будущую эскалацию, «вероятно, приведет к тяжелым жертвам в сочетании с иностранной интервенцией. Развертывание войск любой из региональных держав окажет глубокое влияние на Армению и Азербайджан и их суверенитет в то время, когда обе страны только что отметили 25-летнюю годовщину независимости», - говорится в докладе (к слову, Азербайджан отмечал не День независимости, а День Республики – ред.).

Но при чем тут вмешательство региональных держав - России и Турции? Азербайджан, к примеру, не собирался и не собирается нападать на Армению, которая входит в ОДКБ вместе с Россией, Казахстаном и некоторым другими странами. Турция же воевать в Карабахе за Азербайджан не будет, однако следит за безопасностью Нахчывана.

Все дело в том, что в Ереване уже не первый год пытаются обвинить Азербайджан в том, что ВС нашей страны обстреливают территорию Республики Армения. Вот и на днях прозвучала информация о том, со стороны Азербайджана был открыт огонь по приграничному селу Баганис Тавушской области РА.

По словам старосты села Баганис Нарека Саакяна, из-за действий противника (Азербайджана) у одного из домов деревни повреждена крыша, у другого - водосток. Видимо, местные жители, рассказав об обстреле, решили таким образом получить деньги от государства, чтобы подлатать свое жилье.

Но в целом с мнением МКГ трудно не согласиться: регион живет в ожидании войны. И уже начались обстрелы азербайджанских населенных пунктов армянской армией.

В МКГ отмечают, что Армения, настаивает на снижении рисков безопасности для Нагорного Карабаха до начала предметных переговоров. В то же время, Азербайджан разочарован многолетним сохранением статуса-кво и обеспокоен тем, что дополнительные меры безопасности могут еще больше укрепить его.

По мнению аналитиков МКГ, лучший способ не допустить возобновления войны – координированные действия России, США и Франции вместе с сильной вовлеченностью руководства.

«Они также должны оказать давление на лидеров Армении и Азербайджана, чтобы смягчить враждебную риторику, смягчить свои переговорные позиции и признать, в частном порядке, но и публично, что этот конфликт в конечном итоге будет разрешен только путем переговоров, а не силой», - подчеркивают авторы документа.

Но могут ли что-то сопредседатели МГ ОБСЕ сделать, учитывая неоднозначное отношение к ним? А оно еще подпитывается заявлениями армянских экспертов и дипломатов, которые довольны тем, что Минская группа ОБСЕ меняет позицию (в пользу Армении – ред). Об этом, к примеру, заявлял Шаварш Качарян, замминистра иностранных дел Армении.

А вот по мнению армянского политолога Агаси Енокяна, которое он озвучил в интервью «Лрагир», в настоящее время Минская группа имеет важную миссию – сохранить карабахский конфликт в рамках переговорного процесса и предотвратить военное развитие.

«Думаю, предстоящий визит также преследует данную цель. Было бы наивно полагать, что могут быть достигнуты некие договоренности и решения в условиях нынешних сирийских событий, милитаризации региона, агрессивной внешней политики России и неопределенности американских намерений. Карабахский конфликт нередко использовался странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, особенно Россией, для компенсации потерь в других регионах или наращивания давления», - сказал он.

Все эти разговоры о войне, попытках ее предотвратить – к чему они?

Очевидно, что Армения хочет использовать недавнее назначение армянского генерала Юрия Хачатурова на должность генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И об этом практически не скрывая заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов на недавней встрече с послом Белоруссии Игорем Назаруком. «По карабахскому вопросу нужно оставаться верными официальной позиции ОДКБ», - заявил Шармазанов.

Впрочем, белорусский посол проигнорировал этот пассаж Шармазанова, но посыл армянского деятеля был понятен. Особенно с учетом начавшихся обстрелов азербайджанских населенных пунктов армянской армией и провокационных заявлений из Еревана о том, что Азербайджан, якобы, обстреливает населенные пункты в Армении.

Назначение Юрия Хачатурова генсеком ОДКБ уже привело к активизации провокаций, чтобы попытаться вовлечь и ОБКБ, и Турцию в конфликт. Именно поэтому МКГ сделала вывод о возрастающей угрозе войны.

А будет ли вовлечена Турция или Россия в него? Как уже выше отмечалось, вряд ли, если только Армения не начнет атаку на госграницы Азербайджана, в том числе и в Нахчыване.