«Я очень рассчитываю на то, что запрет на звонки с помощью интернет-мессенджеров (WhatsApp, Facebook, Skype, Viber) в Азербайджане будет скоро снят. А то получилось так, что сделали авиабилет на манат дешевле, зато заставляют иностранных туристов платить за мобильную связь». Об этом haqqin.az заявил источник в туристической сфере страны.

По его мнению, видимо, расчет был сделан на Исламские игры. «Большое количество спортсменов, они хотят общаться с родными, сообщать на родину результаты. И в итоге вынуждены были пользоваться роумингом, так как звонки через мессенджеры были недоступны. Однако игры уже закончились, а интернет-связь не восстановилась. Но я надеюсь, что это вскоре случится», - сказал он.

В свою очередь другой источник, так же пожелавший остаться неназванным, отметил, что для развития туризма в стране важно иметь качественный мобильный интернет, которого у нас нет ввиду того что операторы мобильной связи не вкладываются в развитие.

«А тут еще и удар по имиджу страны – закрытие возможности звонить через WhatsApp, Facebook, Skype, Viber и др. мессенджеры. А ведь этой услугой можно спокойно пользовать в любой стране мира и люди к этому привыкли. Но в Азербайджане и местных жителей, и приезжающих туристов заставляют переплачивать за связь.

А ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно говорил об открытости интернета в стране, о необходимости его развития, расширения, проникновения в регионы. Глава государства недавно даже приводил цифры: 75% населения Азербайджана являются пользователями интернета, а в социальных сетях Facebook и Twitter зарегистрированы 2 миллиона наших граждан. И на этом фоне какой-то чиновник или «бизнес-чиновник» принимает решение ввести ограничения на интернет-связь. Нескладно как-то получается», - говорит собеседник.

Между тем, как заявил haqqin.az президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндуз, удивляет тот факт, до сих пор официально не последовало никаких объяснений от Министерства транспорта, связи и высоких технологий. «А ведь с момента блокировки голосовых звонков прошло уже несколько недель», - напомнил эксперт.