В отличие от западной медицины, которая быстро лечит симптомы с помощью массивных доз лекарств, древние восточные целители лечат проблемы, сосредотачиваясь на определенных точках давления, которые, по их мнению, влияют на все тело. Возможно, такие методы могут быть использованы и в глобальных делах.

Об этом пишет директор одного из ведущих израильских аналитических центров, бывший редактор срочных новостей Jerusalem Post и бывший главный редактор американского издания The Baltimore Jewish Times Мааян Яффе-Хоффман (Maayan Jaffe-Hoffman) в своей статье «Геополитическая акупрессура», опубликованной в издании The Jewish Press.

Часто кажется, что мы вовлекаем себя то в один кризис, то в другой, принимая на себя крупномасштабные и дорогостоящие обязательства, но без разработанной стратегии. Действительно, новые и немедленные кризисы могут быть непреодолимыми, и именно поэтому их следует рассматривать в перспективе.

Один из способов сделать это – найти правильные точки давления и подключиться к ним. Краткий обзор карты мира показал бы несколько таких точек. Если сослаться на книгу доктора Джорджа Фридмана «От Эстонии до Азербайджана», одной из таких исцеляющих точек давления в Евразии является труднопроизносимый Азербайджан.

Азербайджан – единственная страна в мире, которая граничит и с Россией, и с Ираном. Эта страна является единственной преимущественно мусульманской республикой в европейской части бывшего Советского Союза, и стоит прямо на месте встречи бывших Российской, Османской и Иранской империй и является точкой соприкосновения христианского и мусульманского мира, а шиитско-суннитская линия разлома проходит прямо сквозь него.

Чтобы завершить эту пеструю картину, азербайджанская нация также может похвастаться своим собственным древним и коренным еврейским населением в 35 тысяч человек. Посол Израиля в Азербайджане Рафи Харпаз неоднократно заявлял, что в Азербайджане нет антисемитизма.

Для вновь возникающего Шелкового пути Азербайджан является единственной дорогой между Средней и Южной Азией, которая позволяет обойти Россию и Иран. Он и источник, и потенциальный транзитный пункт альтернативных поставок энергии, жизненно важных для энергетической диверсификации в Европе.

В подавляющем большинстве мусульманский, но твердо светский и толерантный Азербайджан служит примером, столь востребованным в современном мире, не в последнюю очередь, с учетом сползания Турции в сторону все большего смешения религии и политики.

Поскольку этническое азербайджанское население Ирана, по оценкам, составляет от 25 до 30 миллионов человек, Азербайджан является уникальными воротами в Иран. Несмотря на это, Азербайджан является единственным преимущественно шиитским обществом, которое не находится под влиянием Ирана и имеет прочные связи с Израилем.

Во время своего визита в Баку в декабре 2016 года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил военное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном, которое оценивается почти в пять миллиардов долларов, как положительный пример сосуществования между мусульманами и евреями.

Израиль также поддерживает тесные экономические отношения с Азербайджаном, импортируя более четверти потребляемой им нефти из этой страны. В ходе недавнего визита Нетаньяху было также подписано сельскохозяйственное соглашение между двумя странами.

«Мы очень довольны уровнем этого сотрудничества», – заявил президент Алиев журналистам после встречи с премьер-министром Израиля.

Географическое положение Азербайджана делает его ключом к стратегической значимости Грузии и отношениям Центральной Азии с Западом. Проще говоря, без Азербайджана Грузия становится региональным тупиком, в то время как страны Центральной Азии не имеют доступа к европейской энергетической и транспортной инфраструктурам. Мирное урегулирование затянувшегося конфликта Азербайджана с российским региональным сателлитом Арменией создало бы прецедент для других подобных конфликтов. У всех у них одинаковый диагноз и одно и то же лечение.

Азербайджан не является ни единственной, ни уникальной точкой давления в мире. Однако он является весьма очевидной точкой. С момента своей независимости Баку с большим успехом воспользовался своим расположением в центре региональных и глобальных сплетений. Для того, чтобы США использовали и присоединились к этой евразийской точке давления, необходима разумная и экономичная стратегия построения дипломатических и политических мостов и мира.