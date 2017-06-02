Неизвестные открыли огонь вблизи резиденции президента Турции, а также у штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), пишут в пятницу турецкие СМИ.
Пострадавших нет. По факту возбуждено уголовное дело.
Неизвестные открыли огонь вблизи резиденции президента Турции, а также у штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), пишут в пятницу турецкие СМИ.
Пострадавших нет. По факту возбуждено уголовное дело.
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