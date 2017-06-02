Цены на нефть завершают неделю падением

Цены на нефть снижаются в пятницу, завершая неделю максимальным падением за четыре недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 опустилась на $0,27 (0,53%) - до $50,36 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $0,13 (0,26%) - до $50,63 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,64%) - до $48,05 за баррель. Контракт подорожал на $0,04 (0,08%) - до $48,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.