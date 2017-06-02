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Путин: Спецслужбы России не следят за союзниками видео

 

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал работу российских спецслужб, заметив, что они не следят за союзниками страны. Речь об этом зашла после вопроса Стоуна об Эдварде Сноудене и методах работы АНБ США.

— Следить за союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а не вассалами, — это неприлично. Это подрывает доверие и в конечном счёте наносит ущерб собственной национальной безопасности, — отметил президент.

Как сообщал Лайф, Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что не считает бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена предателем, однако с его действиями по "разоблачению спецслужбы" он не согласен.

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Путин: Спецслужбы России не следят за союзниками видео
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