Представитель одной из самых крупных и влиятельных аффинажных компаний мира - швейцарской компании Argor-Heraeus, сотрудничающей с ЗАО AzerGold, Фейдон Стаматопулос прибыл с визитом в Азербайджан с целью посетить предприятие ЗАО.

Представитель компании, находящийся с визитом в Азербайджане с 31 мая по 2 июня, посетил Човдарское горноруднодобывающее предприятие в Дашкесена, ознакомился с принципами работы и производственным процессом. Фейдон Стаматопулос высоко оценил деятельность ЗАО, отметив, что осуществляемые на производстве в Човдаре работы соответствуют принятым международным стандартам.

Позже в головном офисе ЗАО AzerGold была проведена встреча между председателем правления ЗАО Закиром Ибрагимовым и Фейдоном Стаматопулосом. В рамках плодотворных обсуждений на встрече стороны осуществили обмен мнениями по расширению сотрудничества и реализации новых проектов.

Отметим, что ЗАО AzerGold в июне текущего года планирует отправку в Швейцарию на аффинаж еще 67 золотосеребряных сплавов, изготовленных на Човдарском предприятии, с последующей продажей на международной бирже полученных чистых драгоценных металлов. Только в прошлом месяце ЗАО удалось привлечь в экономику страны около 35 млн манатов, осуществив продажу 66 золотосеребряных сплавов, аффинированных в Швейцарии компанией Argor-Heraeus.