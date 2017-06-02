Администрация президента США Дональда Трампа уже в первые недели с его вступления в должность поручила сотрудникам Госдепа разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды экс-президента Барака Обамы, сообщил портал Yahoo News со ссылкой на многочисленные осведомленные источники.

"Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке", — заявил бывший сотрудник Госдепа Дэн Фрид. По его словам, в первые недели работы новой администрации он получал "панические" звонки от разных чиновников, которое говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.

Фрид рассказал, что после этого он обратился к некоторым конгрессменам, и в том числе к сенатору-демократу Бену Кардину, с просьбой быстро принять законопроект, который бы осложнил снятие санкций для Трампа.

Помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски также сообщил Yahoo News, что всячески пытался препятствовать снятию санкций. "Это была бы абсолютная победа для русских", — сказал Малиновски.

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил порталу, что администрация Трампа действительно изучала возможность внесения изменений в российские санкции в рамках более широкого пересмотра политического курса, который все еще продолжается. "Мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение", — подчеркнул источник.

Поручение Госдепу направили всего через несколько дней после того, как Трамп занял президентский пост. Варианты улучшения отношений с Россией предлагались разработать, чтобы получить в лице Москвы союзника в борьбе с террористами в Сирии, сообщили двое бывших чиновников. Помимо этого предполагалось вернуть Москве дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была закрыта Обамой в конце декабря прошлого года.