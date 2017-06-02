В Турции забеспокоились о безработице

Турция должна бороться с безработицей, являющейся одной из основных проблем в стране, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Как отметил Йылдырым, в течение последних пяти месяцев в Турции создано свыше миллиона рабочих мест, что способствовало значительному снижению безработицы.

«Для снижения уровня безработицы нужно привлечь в Турцию дополнительные инвестиции», - сказал Йылдырым.

Согласно данным Института статистики Турции (TUİK), по итогам 2016 года безработица в Турции составила 10,6%, что на 0,6% больше по сравнению с 2015 годом.

Сообщается, что в 2016 году в Турции число безработных составило 3 миллиона 330 тысяч человек.

Согласно официальным данным TUİK, в юго-восточных провинциях Турции уровень безработицы составляет 18,7%.