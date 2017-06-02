Подписаться на уведомления
 

В Турции забеспокоились о безработице

 

Турция должна бороться с безработицей, являющейся одной из основных проблем в стране, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Как отметил Йылдырым, в течение последних пяти месяцев в Турции создано свыше миллиона рабочих мест, что способствовало значительному снижению безработицы.

«Для снижения уровня безработицы нужно привлечь в Турцию дополнительные инвестиции», - сказал Йылдырым.

Согласно данным Института статистики Турции (TUİK), по итогам 2016 года безработица в Турции составила 10,6%, что на 0,6% больше по сравнению с 2015 годом.

Сообщается, что в 2016 году в Турции число безработных составило 3 миллиона 330 тысяч человек.

Согласно официальным данным TUİK, в юго-восточных провинциях Турции уровень безработицы составляет 18,7%.

712 просмотров


Старости
Азербайджанская армия уничтожила военные объекты армян
Азербайджанская армия уничтожила военные объекты армян видео
Наша погода
Сегодня 26° / 19°
3 Июн 27° / 17°
4 Июн 26° / 18°
5 Июн 28° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9097 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Бакинское метро продолжает работать в убыток
Альфонс из Азербайджана проведет в колонии шесть лет
Министр Салим Муслимов о трудоустройстве сексуальных меньшинств
В Кабуле демонстранты требуют отставки правительства
Сечин не верит в потенциал электромобилей
В Москве накрыли нарколабораторию
Азербайджан поставил в Турцию 47 млрд кубометров газа
Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана продолжит увеличиваться»
В Индии дикий слон убил четырех человек
Президент Молдавии об угрозе революции
Эмир Кустурица попал в аварию
Ребенок выпал с балкона пятого этажа
В Баку мужчина избил свою 70-летнюю мать
В Турции забеспокоились о безработице
Трамп с первых дней хотел отменить антироссийские санкции Американские СМИ
Представитель швейцарской компании прибыл для ознакомления с AzerGold фото
В Турции уничтожили террориста
Путин: Спецслужбы России не следят за союзниками видео
Цены на нефть упали ниже $50 обновлено
Нападение на казино в Маниле Десятки погибших
Стрельба у резиденции президента Турции
Израильский аналитик М.Яффе-Хофман: «Азербайджан – это ворота в Иран» они о нас
Вмешается ли президент? Ватсап по сей день заблокирован... мнения и оценки
В Бейруте расстреляли армянского бизнесмена
В ожидании войны Что предпримет Минская группа?
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться