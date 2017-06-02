В Баку мужчина избил свою 70-летнюю мать

В Наримановском районе Баку произошел случай избиения.
Как сообщает Report, проживающая по адресу: улица Алияра Алиева, 45 70-летняя Мадина Абил гызы Агаева была избита сыном.
Женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу.
Факт расследуется.
В Наримановском районе Баку произошел случай избиения.
Как сообщает Report, проживающая по адресу: улица Алияра Алиева, 45 70-летняя Мадина Абил гызы Агаева была избита сыном.
Женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу.
Факт расследуется.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.