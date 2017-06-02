Эмир Кустурица попал в аварию

Сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица попал в ДТП. Об этом сообщает портал Srbija Danas в пятницу, 2 июня.

Авария произошла в Сербии на дороге между Чачаком и Белградом. Кустурица находился на пассажирском сиденье автомобиля марки Mercedes. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

На место инцидента приехали медики. Они оказали пострадавшим первую помощь, после чего отправили их в больницу. О состоянии здоровья Кустурицы и водителя машины пока не сообщается.

62-летний Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд». Последняя его картина, «По Млечному пути» с Моникой Беллуччи, вышла в январе 2017 года. В ней он выступил в качестве режиссера и актера. Кустурица также снялся в таких лентах, как «Вдова с острова Сен-Пьер», «Хороший вор», «Клубничка в супермаркете» и «Пеликан».