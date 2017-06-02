В Индии дикий слон убил четырех человек

По меньшей мере четыре человека, в том числе 12-летняя девочка, погибли, еще двое пострадали в результате нападения дикого слона в индийском штате Тамилнад, сообщает агентство PTI.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Веллалор, расположенном в предместьях города Коимбатур. Слон ворвался в один из домов и атаковал двух спящих людей, в том числе 12-летнюю девочку. После этого животное атаковало двух женщин в поле. Все четверо были госпитализированы, но врачам не удалось спасти их жизни.

Одинокого дикого слона заметили еще в среду, когда он вышел из леса и приблизился к жилым районам. Власти выделили мониторинговую группу, которая следила за животным, в том числе двух специалистов, оберегавших его от браконьеров. Последние также были атакованы слоном, но отделались травмами.

Сотрудники департамента лесного хозяйства планируют усыпить животное, параллельно с ним работают специалисты в компании двух прирученных слонов, чтобы вывести его из жилых районов.

Власти и экологи расходятся в оценках причины произошедшего. Так, экологи считают, что причиной агрессивного поведения слонов становится освоение людьми традиционных мест обитания слонов. Также отмечается, что слон, возможно, приблизился к людям из-за голода на фоне сильнейшей за последние несколько лет засухи в Тамилнаде.