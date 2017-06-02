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Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана продолжит увеличиваться»

 

На долю прибыльной нефти Азербайджана, из общего объема добытой с блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, приходится 240 миллионов тонн нефти, сказал первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в пятницу в ходе XXIV международной конференции Caspian Oil&Gas в Баку.

«Доля прибыльной нефти Азербайджана продолжит увеличиваться»,  сказал Юсифзаде.

По его словам, с ноября 1997 года по 1 июня 2017 года с АЧГ добыто 428,4 миллиона тонн нефти и 133 миллиарда кубометров попутного газа. Как отметил Юсифзаде, из 448 миллионов тонн нефти, экспортированной Азербайджаном, 333 миллиона тонн пришлись на экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Контракт на разработку блока АЧГ подписан в 1994 году. Запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP  35,78 процента, Chevron  11,27 процента, Inpex  10,96 процента, AzACG  11,65 процента, Statoil  8,55 процента, Exxon  восемь процентов, ТРАО  6,75 процента, Itochu  4,3 процента и ONGC  2,72 процента.

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