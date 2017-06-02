Азербайджан поставил в Турцию 47 млрд кубометров газа

С начала разработки месторождения «Шахдениз», расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 83 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на сессии, посвященной 25-летию деятельности BP в Азербайджане, проходящей в рамках международной нефтегазовой конференции в Баку.

По его словам, на 1 июня 2017 года по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) в Грузию транспортировано свыше 6,3 млрд, в Турцию — 46,5 млрд кубометров газа с «Шахдениз-1». Сейчас Грузии передается в среднем 2,3 млн, в Турцию — 18,5 млн кубометров газа в день.

Сейчас с шести действующих скважин месторождения «Шахдениз» в среднем добывается 30 млн кубометров газа и более 7 тыс. тонн конденсата в день, сказал представитель SOCAR.

Х.Юсифзаде в своем выступлении рассказал об успешном сотрудничестве с BP.