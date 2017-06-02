В Москве накрыли нарколабораторию

Силовики на территории Москвы и Московской области пресекли деятельность группы торговцев наркотиками, производивших их в лаборатории и продававших через Интернет.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, задержаны пятеро граждан РФ, изъято 5,3 килограмма синтетических наркотиков, 230 литров жидкости, содержащей наркотические средства, различное лабораторное оборудование, а также химические реагенты и прекурсоры.

По данным силовиков, подпольная лаборатория производила особо крупные партии синтетических наркотиков с целью их незаконного «бесконтактного» сбыта через Интернет.