Сечин не верит в потенциал электромобилей

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин уверен, что перспективы производства электромобилей сильно завышены. Такое мнение он высказал сегодня на саммите глав энергетических компаний в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Росбалта.

«Электромобили в далекой перспективе займут места в авторынке. Однако перспективы производства электромобилей завышены. Электромобили долго заряжаются, утилизация аккумуляторов — сложный экологический вопрос. Другие альтернативные источники энергии тоже с сомнительным потенциалом», — указал Сечин.

Он также добавил, что ждет более конкретной повестки от американского производителя электромобилей Tesla.

В целом, убежден глава «Роснефти», «углеводороды будут и были востребованы».