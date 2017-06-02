Подписаться на уведомления
 

Министр Салим Муслимов о трудоустройстве сексуальных меньшинств

 

«В Азербайджане женщины чаще выбирают сферу здравоохранения и образования». Как сообщает АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на организованном Комитетом ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию и департамента Европейской социальной хартии Совета Европы национальном парламентском семинаре «Укрепление социально-экономических прав в Азербайджане сквозь призму Европейской социальной хартии».

Он отметил, что 86% сотрудников сферы здравоохранения и 73% сотрудников образовательной сферы – женщины.

«Образование и здравоохранение в основном относятся к государственному сектору, заработная плата здесь по сравнению с частным сектором низкая. В результате этого среднемесячная зарплата у женщин меньше, чем у мужчин. В законодательстве не предусмотрено конкретной статьи о заработной плате женщин или мужчин.

Что касается вопроса о приеме на работу представителей сексуальных меньшинств, в Азербайджане в связи с этим нет никаких ограничений. Во время приема на работу ни у кого не спрашивают о его ориентации. Раньше были ограничения во время приема на тяжелую работу женщин в связи с вопросом материнства. Теперь снято и это ограничение. При приеме на работу в Азербайджане ни у кого не спрашивают, какого ты пола. Всем обеспечены равные права», - сказал министр Салим Муслимов.

966 просмотров


Старости
Азербайджанская армия уничтожила военные объекты армян
Азербайджанская армия уничтожила военные объекты армян видео
Наша погода
Сегодня 26° / 19°
3 Июн 27° / 17°
4 Июн 26° / 18°
5 Июн 28° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9097 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Бакинское метро продолжает работать в убыток
Альфонс из Азербайджана проведет в колонии шесть лет
Министр Салим Муслимов о трудоустройстве сексуальных меньшинств
В Кабуле демонстранты требуют отставки правительства
Сечин не верит в потенциал электромобилей
В Москве накрыли нарколабораторию
Азербайджан поставил в Турцию 47 млрд кубометров газа
Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана продолжит увеличиваться»
В Индии дикий слон убил четырех человек
Президент Молдавии об угрозе революции
Эмир Кустурица попал в аварию
Ребенок выпал с балкона пятого этажа
В Баку мужчина избил свою 70-летнюю мать
В Турции забеспокоились о безработице
Трамп с первых дней хотел отменить антироссийские санкции Американские СМИ
Представитель швейцарской компании прибыл для ознакомления с AzerGold фото
В Турции уничтожили террориста
Путин: Спецслужбы России не следят за союзниками видео
Цены на нефть упали ниже $50 обновлено
Нападение на казино в Маниле Десятки погибших
Стрельба у резиденции президента Турции
Израильский аналитик М.Яффе-Хофман: «Азербайджан – это ворота в Иран» они о нас
Вмешается ли президент? Ватсап по сей день заблокирован... мнения и оценки
В Бейруте расстреляли армянского бизнесмена
В ожидании войны Что предпримет Минская группа?
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться