Министр Салим Муслимов о трудоустройстве сексуальных меньшинств

«В Азербайджане женщины чаще выбирают сферу здравоохранения и образования». Как сообщает АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на организованном Комитетом ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию и департамента Европейской социальной хартии Совета Европы национальном парламентском семинаре «Укрепление социально-экономических прав в Азербайджане сквозь призму Европейской социальной хартии».

Он отметил, что 86% сотрудников сферы здравоохранения и 73% сотрудников образовательной сферы – женщины.

«Образование и здравоохранение в основном относятся к государственному сектору, заработная плата здесь по сравнению с частным сектором низкая. В результате этого среднемесячная зарплата у женщин меньше, чем у мужчин. В законодательстве не предусмотрено конкретной статьи о заработной плате женщин или мужчин.

Что касается вопроса о приеме на работу представителей сексуальных меньшинств, в Азербайджане в связи с этим нет никаких ограничений. Во время приема на работу ни у кого не спрашивают о его ориентации. Раньше были ограничения во время приема на тяжелую работу женщин в связи с вопросом материнства. Теперь снято и это ограничение. При приеме на работу в Азербайджане ни у кого не спрашивают, какого ты пола. Всем обеспечены равные права», - сказал министр Салим Муслимов.