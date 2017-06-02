Альфонс из Азербайджана проведет в колонии шесть лет

Аферист из Азербайджана, оформивший кредиты на покупку семи автомобилей на доверчивых женщин, не смог добиться смягчения приговора в челябинском суде – альфонс проведет в колонии строгого режима шесть с половиной лет, передает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Преступления совершались с июня 2013 года по май 2015 года. Уроженец Азербайджана Тахмасиб Ахмедов знакомился с женщинами в соцсетях или в кафе. Завязав с ними отношения, злоумышленник так вторгался в доверие, что влюбленные дамы соглашались повесить на себя крупные кредиты от 120 до 890 тыс. рублей на покупку иномарок для него. Получая машину, мужчина похищал ее и скрывался.

Потерпевшими от действий Ахмедова стали также двое его знакомых, передавшие ему свои автомобили Toyota Highlander и BMW 7, которые Ахмедов похитил.

«Ахмедов характеризуется тем, что не имеет и никогда не имел документов, подтверждающих личность, не имеет постоянного места жительства и работы, живет за счет обмана окружающих. С учетом мнения государственного обвинителя, общественной опасности совершенных преступлений, отягчающих обстоятельств в виде опасного рецидива преступлений судом Ахмедову назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Как рассказали в Челябинском областном суде, приговор обжаловали осужденный и его адвокат, которые настаивали на смягчении срока наказания, однако их жалобы были оставлены без удовлетворения. Также в суд было подано апелляционное представление прокурора. Приговор вступил в законную силу.