Бакинское метро продолжает работать в убыток

B 2016 году перевозка одного пассажира в бакинском метро обошлась в 36,3 гяпик при стоимости проезда 20 гяпик. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня, 2 июня, финансовые показатели ЗАО «Бакинский метрополитен», пишет Turan.

B прошлом году доходы метрополитена без учета субсидии из государственного бюджета (около 38 млн манатов) составили 52,5 млн манатов.

Из них 42,2 млн манатов выручено от перевозки пассажиров, снизившись за год на 1,8%. Без учета амортизационных отчислений, которые за 2016 год выросли по сравнению с 2015 годом на 43,8 млн манатов, расходы метрополитена составили около 72,6 млн манатов.