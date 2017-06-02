Подписаться на уведомления
 

Бакинское метро продолжает работать в убыток

 

B 2016 году перевозка одного пассажира в бакинском метро обошлась в 36,3 гяпик при стоимости проезда 20 гяпик. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня, 2 июня, финансовые показатели ЗАО «Бакинский метрополитен», пишет Turan.

B прошлом году доходы метрополитена без учета субсидии из государственного бюджета (около 38 млн манатов) составили 52,5 млн манатов.

Из них 42,2 млн манатов выручено от перевозки пассажиров, снизившись за год на 1,8%. Без учета амортизационных отчислений, которые за 2016 год выросли по сравнению с 2015 годом на 43,8 млн манатов, расходы метрополитена составили около 72,6 млн манатов.

2103 просмотров


Старости
Азербайджанская армия уничтожила военные объекты армян
Азербайджанская армия уничтожила военные объекты армян видео
Наша погода
Сегодня 26° / 19°
3 Июн 26° / 18°
4 Июн 26° / 18°
5 Июн 28° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9097 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

В Москве судят убийц азербайджанца
Сейсмолог прогнозирует новые землетрясения в Азербайджане
Россия сняла санкции с Турции
Меркель призвала беречь Мать-Землю
ИГИЛ готовило теракт в московском метро
Высылка российских дипломатов, президенту угрожают арестом haqqin.az из Кишинева
Мини-цунами обрушилось на пляж в Нидерландах видео
США приняли на вооружение самый дорогой корабль в мире
Давутоглу знал о попытке госпереворота Турецкие СМИ
В Баку вновь ожидаются дожди
Роухани победил, но Иран трещит по швам итоги с haqqin.az
Microsoft заплатит пользователям за отказ от Google
В Кабуле полиция расстреляла демонстрантов обновлено
Облава на сторонников Гюлена в турецком университете
В Баку задержали торговца фальшивыми дипломами
Восстановлено движение на трассе Баку — Шемаха фото
Бакинское метро продолжает работать в убыток
Альфонс из Азербайджана проведет в колонии шесть лет
Министр Салим Муслимов о трудоустройстве сексуальных меньшинств
Сечин не верит в потенциал электромобилей
В Москве накрыли нарколабораторию
Азербайджан поставил в Турцию 47 млрд кубометров газа
Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана продолжит увеличиваться»
В Индии дикий слон убил четырех человек
Президент Молдавии об угрозе революции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться