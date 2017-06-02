Движение автомобилей на магистрали Баку — Шемаха восстановлено, сообщили сегодня в пресс-службе ОАО «Азеравтойол».

В четверг вечером из-за сильного дождя на 80-м километре трассы Баку — Шемаха сошел сель, который вместе с потоками воды принес слой камней и грязи.

На территорию была стянута тяжелая техника ОАО. Дорога очищена от слоя грязи, движение автомобилей восстановлено, сообщили в «Азеравтойол».

«В результате селя просел грунт под одним из двух водопроводов, на проезжей части появилась просадка. Автомобильный мост на территории не пострадал, однако селевые потоки нанесли ущерб водоочистным сооружениям», — сообщили в ОАО.

Было отмечено, что продолжаются работы по устранению последствий стихии, в движении автотранспортных средств сейчас проблем нет.