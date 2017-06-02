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В Баку задержали торговца фальшивыми дипломами

 

В Баку задержан мужчина, продававший поддельные дипломы, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, в результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью оперативных мероприятий на территории Ясамальского района задержан житель Гянджи Наби Юсифов. Он пытался продать за 5000 манатов бланки поддельных дипломов одного из вузов на имена двух человек.

По факту по статье 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана возбуждено уголовное дело.

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