Второй срок Хасана Роухани ряд наблюдателей склонны рассматривать как победу курса реформаторов и гарантию дальнейшего движения Тегерана по пути либерализации. При этом полностью игнорируется тот факт, что кризисные явления в экономике и социальной сфере Ирана продолжают нарастать, а в мире полным ходом идет формирование новой антииранской коалиции.

Что бы ни говорилось сейчас в море комментариев по итогам президентских выборов в Иране, какие бы глубокомысленные выводы ни делались – действительность куда как проще того, о чем толкуют эксперты. Победу Роухани определили два фактора: иллюзии населения крупных городов, особенно молодежи, а также разброд и шатание в лагере местных консерваторов, откровенно переоценивших свое нынешнее влияние на иранское общество. В итоге – второй срок кабинета реформаторов имеет все шансы стать сроком углубления социально-экономического кризиса в стране, исправлять последствия которого придется уже новому руководству, которое придет к власти в 2021 году.

Набранные Хасаном Роухани 57% голосов в первом туре – цифра неплохая, но далеко не впечатляющая. Во всяком случае, она отнюдь не позволяет говорить о полной поддержке курса реформаторов иранским обществом. И только иллюзии, которые в нем сейчас существуют, позволили нынешнему президенту победить с программой, представляющей из себя полную абстракцию.

Ведь что, по сути, предлагал своим избирателям Роухани в ходе предвыборной кампании? Больше свободы для иранского общества и больше позитива в отношениях с остальным миром. Что, в свою очередь, приведет к росту благосостояния. Ну и, разумеется, критика «темных сил», то бишь консерваторов в государственных структурах (от КСИР до судебных органов и средств массовой информации), коварная деятельность которых мешает реформаторам вести иранское общество по светлому пути либеральных преобразований. Словом, классическое «мы за все хорошее и против всего плохого».

В подтверждение своих успехов за прошедшие четыре года команда Роухани оперировала двумя цифрами – снижение уровня инфляции (с 40% в 2013 году до 10% к началу 2017) и сокращение «индекса несчастья» (есть, оказывается, и такой) почти вдвое (41% в 2013 году и 19,5% в 2016-м).

Проблема в том, что эти «успехи» откровенно меркнут на фоне системного социально-экономического кризиса, который хоть и не принимает острых форм, но становится в Иране все более всеобъемлющим. В 2015/2016 годах 31% мужчин и 53% женщин в возрасте от 18 до 29 лет не имели работы. А следовательно не имели возможности приобрести жилье и создать семью. В этот же период 82% мужчин и 55% женщин данной возрастной группы жили вместе со своими родителями, а 76% мужчин и 49% женщин этого возраста не имели семьи.

Пятилетний план развития страны (2011-2016) оказался проваленным, экономика становится все более неэффективной и нуждается в модернизации. Уже после выборов было объявлено, что Иран отказывается от программы запуска человека в космос, поскольку бюджет не в состоянии это мероприятие финансировать. Очевидно, что это решение готовилось давно, но кто же станет говорить подобное накануне голосования, не так ли? Но отказ от космических программ лишь внешнее проявление куда более серьезных тенденций: производительность труда сокращается, как сокращаются и доходы населения. Итогом этих явлений становится рост бедности и в самом Иране, и на национальных окраинах, где вновь поднимают голову сепаратисты и экстремисты.

«Победа реформаторов на прошлых президентских выборах не принесла улучшения в жизнь белуджей», - считает один из лидеров иранских суннитов Моулави Абдульхамид Исмаилзахи, предупреждая о росте наркомании среди местной молодежи и возможности нового всплеска терроризма в провинции Систан-Белуджистан. С иранскими курдами тоже далеко не все просто.

Но зато растет социальное расслоение и стремительно богатеют местные олигархи, те 4 процента, к борьбе с которыми призывал мэр Тегерана Багер Калибаф, когда снимал свою кандидатуру с выборов в пользу кандидата от консерваторов Ибрахима Раеси.

Проблема заключается еще и в том, что за период санкций Иран утратил те позиции, которые еще в 2010-2011 годах занимал в международном разделении труда, в частности являясь одним из крупнейших производителей автомобилей для стран Ближнего и Среднего Востока. И перспективы вернуть эти позиции становятся все более туманными - ниша занята и отвоевать ее весьма непросто. Тот 8%-ный рост экономики по итогам прошлого года, о котором говорят реформаторы, достигнут по большей части за счет роста экспортно-импортных операций, в первую очередь продажи нефти, что только усиливает зависимость Тегерана от экспорта сырья и увеличивает технологическое отставание от конкурентов в регионе.

Впрочем, консерваторы на этих выборах тоже показали себя не с лучшей стороны, но об этом чуть позже. Едва ли не главным достижением первого президентского срока Роухани и его команды было то, что на нынешних выборах они представляли Венские соглашения 2015 года, которые вроде бы как «закрыли» иранское ядерное досье и разорвали петлю санкций, душивших страну. Но много ли осталось от «духа Вены», особенно после прихода к власти Дональда Трампа?

Вашингтон не только де-факто поддерживает санкционный режим, но и готовит новые ограничения, связанные не только с ракетной программой Ирана, но и с куда более серьезным по нынешним временам обвинением – в поддержке терроризма. «В Ливане, Ираке, Йемене и Сирии Иран поддерживает оружием и финансами террористов, боевиков и экстремистов, которые сеют разрушения и хаос по всему региону, - заявил уже после победы Роухани Дональд Трамп в Эр-Рияде перед главами более чем 50 государств. – Иранское правительство открыто говорит о массовых убийствах, клянется уничтожить Израиль, призывает смерть на Америку и грозит свержением многим лидерам, находящимся сейчас в этом зале».

Как бы ни старалась люди команды Рухани, они так и не стали для США и Запада своими, а новая антииранская коалиция обретает реальность. И ее активные действия Вашингтон, совершенно не скрывая, готов поддержать и финансово, и политически. Не прошло и двух лет после Вены, а Тегеран вновь во враждебном окружении и вновь перед лицом серьезных внешнеполитических вызовов. Что бы ни делали иранские либералы и реформаторы – в их искренность Америка и Европа верить отказываются.

«Тот факт, что Хасан Роухани был объявлен победителем на президентских выборах, сейчас провозглашается некоторыми на Западе триумфом сил умеренности и реформ. Нет ничего более далекого от правды», - пишет Струан Стивесон, экс-депутат Европарламента. И это далеко не только его личное мнение.

На фоне этих внешних и внутренних проблем программа Роухани «больше свобод и больше позитива в отношениях с другими государствами» выглядит сущей утопией, а предлагаемое реформаторами лекарство в виде либерализации и приватизации –слабительным при воспалении легких. Эффективность та же.

Все вышесказанное – очевидно и лежит на поверхности. При таких исходных данных консерваторы вполне могли переиграть команду Роухани. И вот теперь самое время поговорить о том, как они упустили этот шанс.

Самоуверенность и внутренние разборки – вот основная причина их поражения. Иранский истеблишмент, как, впрочем, и любой другой, представляет из себя террариум единомышленников, и консерваторы здесь отнюдь не исключение. И если реформаторы задолго до выборов согласовали единую кандидатуру – нынешнего президента Хасана Рухани – и напористо и методично на него работали, то консерваторы тянули до последнего. А когда волевым решением лидер – Ибрахим Раеси – все же был назначен, оказалось уже слишком поздно для проведения масштабной агитации, способной переломить общественные настроения. Не сработал даже фактор того, что Раеси пользуется полным доверием Верховного лидера и предложил более чем внятную программу развития страны, сделав в ней, кстати, упор не на «традиционные ценности», а на то, что волнует каждого иранца – проблемы безработицы, нищеты и коррупции.

Представители консервативного лагеря откровенно переоценили свое влияние на современное иранское общество, особенно – на молодежь и жителей крупных городов. Они не сумели вовремя и убедительно донести до избирателя свое видение будущего Исламской республики в нынешнем, быстро меняющемся мире, а столкновение амбиций помешало им своевременно выдвинуть из своей среды тех, кто способен это сделать. За что и поплатились – вторым сроком реформаторов.

Более того, спустя 12 дней после выборов лагерь консерваторов получил еще один неприятный сюрприз, на этот раз при голосовании в Меджлисе страны. Пост первого заместителя спикера получили два представителя реформаторов – Али Мотахари, несколько месяцев назад угрожавший министру разведки Ирана импичментом за проведение политических репрессий против представителей либеральных кругов, и Масуд Пезешкиан. В итоге, как считают местные наблюдатели, у Роухани теперь не возникнет сколько-нибудь серьезных проблем с утверждением новых членов своего кабинета министров.

Конечно, итоги нынешних президентских выборов в Иране можно расценивать как торжество реформаторов, и отчасти такая оценка вполне справедлива. Проблема заключается в том, что победа реформаторов отнюдь не означает победу иранского общества. Хасан Роухани и его команда уже продемонстрировали свою неспособность противостоять системному кризису, проникающему во все сферы жизни Исламской республики. Более того, ладно бы в консервативных, но ведь и в либеральных кругах, за которыми стоит крупный капитал, местного истеблишмента зреет убеждение, что Роухани выполнил свою историческую задачу, договорился по ядерному досье. И теперь, следовательно, уже не нужен, более того - должен передать рычаги управления в другие руки, став декоративной фигурой. Вот такие интересные коллизии будут определять внутреннюю и внешнюю политику Ирана на ближайшие годы.