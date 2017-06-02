В Баку вновь ожидаются дожди

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, возможна гроза, во второй половине дня переменная облачность. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью 15-18°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, относительная влажность — 60-70%.
Как сообщили в Национальном гидрометеорологическом департаменте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в районах страны местами ожидаются грозовые дожди, утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.