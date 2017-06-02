Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу был информирован о возможной попытке военного переворота в стране. Об этом сказал в ходе следствия бывший советник главы Генштаба Турции Хулуси Акара полковник Орхан Йыкылкан, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщают СМИ, Йыкылкан сказал, что в ноябре 2015 года разведка страны проинформировала Генштаб, и в частности его самого, о том, что в Турции готовится военный переворот.

По словам Йыкылкана, эту информацию он лично передал экс-премьеру Ахмету Давутоглу.