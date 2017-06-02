США приняли на вооружение самый дорогой корабль в мире

Принятый на вооружение ВМС США авианосец Gerald R. Ford стал самым дорогим в мире из-за обилия техники новейшей разработки, изготавливаемой впервые, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

По заявлению американского флота, к полномасштабной эксплуатации Gerald R. Ford будет готов только в 2020 году, совершив до этого времени несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

"Такого рода корабли — это не эсминцы и фрегаты, которые могут строиться серийно, десятками единиц. Поэтому, по сути, каждый авианосец — это уникальный корабль, соответственно и стоимость оборудования, которое на нем используется, увеличивается", — рассказал Мураховский РИА Новости.

По его словам, высокая цена обусловлена уникальностью тем, что оборудование авианосца разработано и ставится на производство впервые, поэтому вся стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ложится на единицу оборудования.