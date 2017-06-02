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ИГИЛ готовило теракт в московском метро

 

ФСБ России 25 мая задержала 18 боевиков ИГИЛ за подготовку терактов в метро и ресторане, сообщает Life.

В квартире на Новопеределкинской улице поймали четырех человек с самодельным взрывным устройством. Позже они были арестованы Мещанским судом и на допросах сознались, что намеревались взорвать его на станции метро "Теплый Стан".

Незамеченными прошли еще две спецоперации в соседних домах на Шолоховской и Новоорловской улицах. Там также были выявлены "мини-базы ИГИЛ". Все квартиры, которые занимали задержанные, просматривались из окон друг друга. Таким образом группы экстремистов могли огнем из автоматов либо сорвать штурм, либо вовремя скрыться.

В многоэтажке на улице Новоорловской бойцы ФСБ задержали 12 человек. Помимо СВУ, замаскированного под кофемолку, в квартире нашли АКМ и 60 патронов к нему, две гранаты РГД-5 и штык-нож. Большинство задержанных — граждане Узбекистана и Киргизии, но некоторые были уроженцами России.

Квартиру на Шолоховской занимали двое граждан РФ. У них были найдены автомат АКМ с двумя полными магазинами и две гранаты Ф-1.

Примечательно и то, что эта квартира никому не принадлежала. Оперативники не смогли найти никаких данных о ее владельце. Единственное, что обнаружили сотрудники полиции, - в квартире зарегистрировано двое детей.

Известно также, что у задержанных нашли форму сотрудников московского метро.

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