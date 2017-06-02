В последний день весны истек срок пребывания в Молдове пятерых российских дипломатов: официальный Кишинев предписал им в трехдневный срок покинуть страну, а в России объявили персонами нон грата пятерых представителей Молдовы. Беспрецедентный дипломатический скандал – такое происходит впервые за четверть века истории республики – Москва назвала абсурдом. Молдавский МИД без объяснения причин высылает сотрудников посольства России, премьер-министр Молдовы рассказывает при этом, как дорожит отношениями с Россией, а президент Додон осуждает действия правительства и летит 31 мая в Санкт-Петербург с намерением уладить дело лично с Владимиром Путиным. Пикантности ситуации придают шпионские страсти, конспирологические теории и внутриполитический раздор.

Драку заказывали?

Едва в понедельник 29 мая завершился очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию при участии российских и европейских дипломатов, а стороны продекларировали достигнутые успехи, громом среди ясного неба распространилась новость о срочной высылке пятерых дипломатических работников России. За Молдовой особо не водилось привычки к столь резким демаршам, да и, как говорится, ничто не предвещало. И вот – целая группа «на выход с вещами»!

Молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции ни в тот же день, ни впоследствии не представило решительно никаких объяснений. Посол России в Республике Молдова Фарит Мухаметшин сообщил, что депеша от коллег страны пребывания поступила после обеда. Днем позже ясность внес премьер-министр Павел Филип: «Были объявлены персонами нон грата на основании информации, которую мы получили от спецслужб. Так что это стандартная процедура».

Эта и другая «ясность» от молдавского премьера получили в дальнейшем еще множество уточнений из других источников, но первым и даже предвосхищающим стало мнение президента Игоря Додона: «Это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может, даже из-за океана». Сразу по оглашению ноты своего же МИД глава государства осудил «самым категоричным образом» предпринятый правительством «возмутительный жест в отношении стратегического партнера, Российской Федерации».

Позже эту точку зрения поддержала президентская партия – социалисты. В заявлении председателя Зинаиды Гречаной, занявшей этот пост после избрания Игоря Додона президентом, говорится: «Мы хотим дружить с Россией, нам нужно восстанавливать отношения со страной, которая является нашим стратегическим партнером, а не портить отношения с ней, как это делают нынешние власти в интересах своих зарубежных покровителей». Аналогичную позицию заняла и башкан Гагаузской автономии Ирина Влах с обещанием отстаивать ее «в качестве члена Правительства и Совета Безопасности при президенте».

Ответ России

Первая реакция Москвы была опубликована раньше, чем пояснения молдавского премьера. Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин уведомил о размышлениях над «адекватным ответом» и добавил: «Это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию». Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов недвусмысленно высказался за симметричные меры – высылку пятерых же молдавских дипломатов. Что и произошло по истечении трех дней с теми же условиями – 72 часа на сборы.

Сколь емким, столь же и выразительно-точным оказался комментарий официального представителя российского МИД Марии Захаровой: «Ситуация парадоксальная, но показательная – очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Республике Молдова». Действительно, трудно не удивиться, когда президент страны осуждает внешнеполитические шаги ее правительства!

Еще больше удивил глава этого правительства. На официальной пресс-конференции молдавский премьер Павел Филип подчеркнул ценность молдавско-российского партнерства: «Мы высоко ценим наши отношения с Российской Федерацией и сделали очень много, чтобы поддерживать отношения с Россией. В прошлом году нам удалось вернуться к межправительственной комиссии по торговым отношениям. Мы с коллегами из РФ утвердили план мер для того, чтобы избежать препятствий, с которыми сталкиваемся и которые были установлены Российской Федерацией». Речь об эмбарго и санкциях, которых ой как опасаются в Молдове. Какими же тогда должны быть мотивы столь резкого демарша?

Версия официальная. Шпионско-неприличная

Премьер-министр Молдовы Павел Филип обмолвился об информации и решении спецслужб. Видимо, все-таки местных. Кстати, имен высылаемых российских дипломатов он не назвал – мол, «правила не позволяют». Тем не менее, в СМИ все-таки просочились три имени из пяти. Первым был назван помощник военного атташе Александр Грудин, якобы завербовавший экс-депутата правящей (!) Демпартии Юрия Болбочану.

Трудно сказать, какие такие ценные секреты мог передавать далекий от активной политики демократ, да еще в Молдове, где и с охраняемыми секретами-то туго: например, молдавское Минобороны когда-то умудрилось принять в подарок от США полное укомплектование компьютерной техникой вместе с установленным софтом. Тем не менее, Болбочану, по версии следствия, передавал за деньги важную информацию и теперь обвиняется в шпионаже и измене родине.

В комментарии местным СМИ экс-глава Службы информации и безопасности Молдовы Артур Решетников, назвавший жесткий шаг МИД «актом мужества», пояснил, что спецслужбы и руководство государства, сталкиваясь с разведдеятельностью в аккредитованных представительствах других стран, различными способами делают ряд предупреждений. В данном случае, как сказал бывший шеф СИБ, «возможно, эти предупреждения были проигнорированы или усилилась какая-то работа, и для того, чтобы ее нейтрализовать и показать, что Молдова – независимая, суверенная и целостная страна, власти пошли на такой шаг».

Разумеется, подробных сведений о тайной работе не поступало. Зато доподлинно известно о поездках в Приднестровье второй персоны нон грата, самого военного атташе Игоря Довбня: то в штаб российской группировки на левом берегу наведается, то парад в Тирасполе по случаю Дня Победы посетит, а то и вовсе памятные мероприятия по случаю годовщины конфликта на Днестре. Он-то точно получал предупреждения и даже приглашения для дачи объяснений в Министерство обороны Молдовы. Тоже шпионил?

Чем не угодил первый секретарь посольства Ринат Андержанов, неизвестно. Ну не любовью же к горячительным напиткам в винодельческой Молдове! Он оскандалился катанием в нетрезвом виде на автомобиле на берегу озера. Даже видео в интернет попало. Правда, случилось все это в августе прошлого года и без жертв. Два оставшихся имени не названы, и очевидно лишь, что это не посол России Фарит Мухаметшин.

Версия бытовая. Обидная

Премьер Филип отметил в своем официальном выступлении по поводу высылки российских дипломатов: «Многие представители РМ столкнулись со злоупотреблениями в аэропортах России. К слову, они отправились туда, выполняя служебные обязанности». Скандал начал было разгораться в первые дни марта, но быстро сошел на нет.

Тогда однопартийцы-демократы Павел Филип и спикер Адриан Канду направили ноту российскому руководству относительно неких задержек-досмотров-допросов кого-то из официальных лиц Молдовы. Кого конкретно – не назвали. Они также составили рекомендацию госчиновникам всех уровней не ездить в Россию, повлекшую за собой гневную реакцию ряда политиков Молдовы, включая президента Игоря Додона и башкана Ирину Влах.

Из Москвы ответа не последовало, вскоре Додон поехал в Первопрестольную с визитом, и до сего дня данная история не всплывала. Поговаривают, будто тем самым подвергшимся злоупотреблениям «официальным лицом» был не кто-нибудь, а Влад Плахотнюк, первый олигарх Молдовы и руководитель правящей Демпартии, фактически держащий в своих руках максимум власти в республике. Поговаривают еще, что обид он не прощает.

Знаменитый скандальный политик и беглый мэр северной молдавской столицы Бельц, Ренато Усатый, упрекнул Додона в перекладывании вины на неких «евроунионистов» без конкретных фамилий: «Настоящий президент, да еще тот, который называет себя пророссийским, должен был назвать вещи своими именами: дипломатов высылает Плахотнюк, и против него лично необходимо предпринимать меры».

Версия конспирологическая. Многослойная

Как известно, молдавское общество почти симметрично разделено на сторонников западного и восточного геополитического вектора. Здесь даже на местных выборах голосуют по данному принципу. Правящее политформирование, Демократическая партия под председательством Влада Плахотнюка, постепенно отстранившее от власти и рассеявшее прежних партнеров по Альянсу за евроинтеграцию, позиционирует себя исключительно проевропейским и прозападным адептом либерально-демократических ценностей.

Действующий президент Игорь Додон мало того что избран от Партии социалистов, так еще и всячески дружит с Кремлем. В разразившейся дипломатической распре подозревают и «руку Запада», и «руку Москвы». Додон и его единомышленники сразу охарактеризовали действия правительства как «заказ Запада». Эксперты и аналитики с разными внешнеполитическими взглядами усмотрели западный след, но не до такой степени явный.

Подобные мнения, во множестве озвученные в СМИ с момента оглашения ноты о высылке российских дипломатов, базируются на кризисной ситуации всех уровней госруководства Молдовы. При нынешнем главенстве Демпартии ее положение не столь уж прочно, если учесть скорые парламентские выборы, где шансы демократов с 90-процентным антирейтингом их лидера куда как не велики. А созданный ими же прецедент приговора к тюремному сроку Влада Филата, экс-премьера и шефа некогда столь же мощных либерал-демократов, дает основания допускать ту же участь и прочим могущественным боссам, скажем, Владу Плахотнюку.

Насколько существенна поддержка Запада со всем его неоспоримым влиянием в стране и регионе для демократов, стремящихся удержать и усилить свои позиции, настолько же снижаются шансы социалистов и Додона на укрепление во власти и дальнейшее продвижение, если Россия утратит к ним интерес или, хуже того, выберет других протеже. Стало быть, каждому из конкурентов важно показать покровителю – «я за тебя, затебее всех».

История с дипломатами, как ни странно, играет на руку обеим противоборствующим сторонам. Не говоря о том, как полезны в набирании пиар-очков всяческие скандалы, западники и восточники получили яркую возможность вознести над собой транспарант «Я – верный сторонник Запада/России». Нужное подчеркнуть. Хорошо видно зрителям и внутри страны, и вне ее.

Теперь Игорю Додону самое время привлечь внимание к ограниченности президентских полномочий, а позже напомнить избирателям о своих благих намерениях, теоретически возможных заслугах и о том, как он самоотверженно добивался от России поблажек и преференций для Молдовы в тяжелый момент. Если же санкции все-таки последуют, вся ответственность – и не в первый раз! – ляжет на коррумпированных демократов с их неуместными реверансами Западу. Им, кстати, уже неоднократно вменяли в вину дискредитацию европейского курса.

Вот тут и появляется предположение о «руке Москвы» и «тайном агенте Кремля», лидере демократов Владе Плахотнюке: уж больно многочисленны и грубы проколы молдавской проевропейской власти и уж больно ловко из них извлекают выгоды сторонники российского курса. А если вдруг референдум устроить? Масштабное исследование американской компании «Lake Research Partners» по заказу все той же Демпартии показало, что 52% молдаван проголосуют за вступление в ЕАЭС.

Могущественный олигарх и политик Влад Плахотнюк, доминирующий в молдавской вертикали власти, не мог бы остаться в стороне и от скандальных финансовых вопросов. Среди мотивов дипломатического демарша правительства его глава Павел Филип назвал расследование об отмывании 20 российских миллиардов через банки Молдовы: «Мы передали ноту Российской Федерации, в которой сообщили о слабом сотрудничестве по масштабному расследованию, которое называется «Ландромат». К сожалению, мы так и не получили никакого ответа».

Действительно: перед судом предстало около двух десятков работников судебной системы, а от России не поступило никакой заслуживающей внимания информации. Директор украинского аналитического центра «Политика» Николай Давидюк предложил крайне смелое умозаключение о том, что столь крупные суммы предназначались для усиления политического влияния в Европе вплоть до коррупции. В этом случае «агент Кремля» Плахотнюк владеет ценнейшим компроматом и может спровоцировать, по выражению Давидюка, «очень большой европейский скандал по разоблачению подкупа политиков и чиновников». И кто кому санкции тогда устроит?

Ну а санкции? А санкции – потом!

Еще одним ответным жестом России на высылку дипломатов аналитики считают дополнительные экономические меры. Ограничительные, разумеется. В последние несколько лет они перестали быть случайными и просто показательными, и лишь контакты башкана Гагаузии Ирины Влах с Кремлем и сотрудничество с Москвой Додона, до и после выборов, несколько смягчили ситуацию. Пока серьезных действий не случилось, лишь прозвучали намеки о потенциальных трудностях с «Газпромом».

Игорь Додон, отправившийся на Петербургский международный экономический форум, договорился лично обсудить с Владимиром Путиным проблему дипломатического скандала и попробовать «снова исправить ошибку кишиневских евроунионистов». Додон призвал Москву «не поддаваться эмоциям» и пригрозил своим оппонентам: «Думаете, если американцы вас защищают, если кто-то крышует вас, это спасет вас? Хотите начать более жесткую борьбу? Давайте! Народ начнет, а я поддержу его».

По возвращении президент Молдовы решил созвать Высший совет безопасности и требовать отчета от министра иностранных дел и от шефа Службы информации и безопасности, которые, как он считает, «должны быть отправлены в отставку в связи с тем, что их действия являются диверсией против экономической безопасности и в целом против национальной безопасности страны». Игорь Додон видит дальнейшие ходы Запада в дискредитации и ослаблении позиций президента, то есть Додона, даже с возможностью его ареста с целью переправить войска НАТО через Днестр, невзирая на неизбежность войны в Молдове, если таковое случится.