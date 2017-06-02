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Меркель призвала беречь Мать-Землю

 

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мировое сообщество беречь планету Земля в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести Вашингтон из Парижского соглашения о климате, передает Reuters.

Она отметила, что решение Трампа по соглашению о климате достойно сожаления.

«И я очень сдержанно выражаю себя, когда говорю это», — добавила она.

Меркель также призвала всех неравнодушных к судьбе планеты Земля продолжать работать на предотвращение изменения климата.

«Для всех, кому не все равно на судьбу нашей планеты: давайте идти по этому пути (работать в рамках Парижского соглашения о климате) дальше, чтобы спасти нашу Мать-Землю», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании выразила разочарование в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести Вашингтон из Парижского соглашения о климате.

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