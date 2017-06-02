Россия сняла санкции с Турции

Россия сняла эмбарго на ввоз турецких продуктов, за исключением томатов. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 2 июня, на сайте Кабмина.

В документе отмечается, что из-под запрета вышли замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника. Кроме того, сняты ограничения для организаций, находящихся под турецкой юрисдикцией, для выполнения работ и оказания услуг.

Консультации по поставкам турецких томатов будут вестись до конца лета – об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на полях ПМЭФ-2017, передает РИА Новости. По его словам, в отдельные сезоны отечественным перерабатывающим предприятиям требуется дешевое сырье для производства соусов или соков.