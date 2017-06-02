Сейсмолог прогнозирует новые землетрясения в Азербайджане

После землетрясения в Огузе может произойти несколько афтершоков, сказал в пятницу Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.

Сегодня на территории Огузского района было зарегистрировано землетрясение. В эпицентре его сила составила 4 балла, в близлежащих районах оно ощущалось до 3 баллов.

"На территории страны ежедневно фиксируются слабые подземные толчки. Сегодняшнее землетрясение тоже было несильным, но население его почувствовало», - сказал Етирмишли.

Он отметил, что сейсмоактивность в этом году не выше, чем в прошлые годы.