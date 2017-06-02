В Москве судят убийц азербайджанца

Прения сторон по делу националистического движения «Реструкт» и его лидера Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак начались в Бабушкинском районном суде Москвы 1 июня, пишет российское издание «Национальный акцент», передает haqqin.az.

По делу, кроме Марцинкевича, проходят еще девять фигурантов, обвиняемых в разбойных нападениях, хулиганстве и грабежах. По данным следствия, они совершили не менее девяти нападений на торговцев, избивая их и отнимая деньги и телефоны. Одно из них закончилось смертью гражданина Азербайджана Заура Алышева, в связи с чем двоим из подсудимых предъявлена ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Марцинкевич также ранее руководил скандальным проектом «Оккупай-педофиляй» – заявлялось, что он направлен на борьбу с педофилами. Тесак трижды был осужден, все три раза по статье 282 УК РФ (экстремизм). Причиной становились нацистские высказывания на коллоквиуме в клубе «Билингва» и видеоролики расистского и экстремистского содержания.