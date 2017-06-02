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В аэропорту Бразилии конфисковали 60 автоматов

 

Полиция Бразилии конфисковала 60 автоматов, которые были замаскированы под нагреватели для бассейнов и незаконно вывезены из американского Майами. Оружие, среди которого 45 автоматов Калашникова, было обнаружено в грузовом терминале международного аэропорта Рио-де-Жанейро, передает BBC.

В рамках расследования дела арестованы четыре человека, сообщили в полиции. По данным местных СМИ, это одна из крупнейших партий оружия в бразильской истории, которую удалось перехватить.

Бразильские власти опубликовали рентгеновские снимки, на которых видно, как оружие спрятано в контейнерах для нагревателей. Предположительно, автоматы должны были пойти на продажу в Бразилии, на "черном рынке" такая партия может стоить до полутора миллионов долларов.

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