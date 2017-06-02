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Путин: «Россия продолжит диалог с Трампом»

 

Россия будет продолжать диалог с новой администрацией США, но нужны взаимные усилия и политическая воля, чтобы добиться успеха, заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран. И мы будем продолжать соответствующий диалог с новым президентом США Трампом и новой администрацией. Но чтобы добиться успеха, нужны серьезные усилия с обеих сторон, потребуется политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес», — сказал Путин на пленарном заседании «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках Петербургского международного форума.

Форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. 

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