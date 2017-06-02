Микаил Джаббаров представил недовольным студентам нового ректора

Новый ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдулла представлен коллективу. Как сообщает Report, на мероприятии также присутствовал министр образования Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что Кямал Абдулла 14 лет руководил Бакинским славянским университетом и набранный им опыт будет также полезен АУЯ.

Отметим, что 1 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямала Абдуллы ректором Азербайджанского университета языков.

Напомним, несколько дней назад в Университете языков прошли акции протеста против решения бывшего ректора Афгана Абдуллаева о введении государственного экзамена.