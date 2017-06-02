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Сель заблокировал трассу Исмаиллы — Габала

 

Сель остановил движение транспорта на дороге Исмаиллы  Габала, сообщает АПА.

Согласно информации, начавшийся вчера ливень сегодня днем усилился. Образовавшийся после дождя сель остановил движение транспорта на магистральной дороге Исмаиллы. Сегодня около 13:30 селевые потоки затопили 17 км дороги Исмаиллы  Габала на территории села Гурбан Эфенди.

Грязевой поток с камнями толщиной 0,5 метра остановил движение транспорта на дороге. Для очистки дороги на место прибыла тяжелая техника Управления дорожной эксплуатации Исмаиллинского района.

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