Сель заблокировал трассу Исмаиллы — Габала

Сель остановил движение транспорта на дороге Исмаиллы — Габала, сообщает АПА.

Согласно информации, начавшийся вчера ливень сегодня днем усилился. Образовавшийся после дождя сель остановил движение транспорта на магистральной дороге Исмаиллы. Сегодня около 13:30 селевые потоки затопили 17 км дороги Исмаиллы — Габала на территории села Гурбан Эфенди.

Грязевой поток с камнями толщиной 0,5 метра остановил движение транспорта на дороге. Для очистки дороги на место прибыла тяжелая техника Управления дорожной эксплуатации Исмаиллинского района.