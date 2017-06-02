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Обновление Windows 10 убило устройства пользователей

 

Компания Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 10 под номером 16212 для участников программы Windows Insider, которая приводит к краху системы на мобильных устройствах. Портал MSPoweruser не рекомендует устанавливать новую версию ОС.

Отмечается, что сборка была выпущена по ошибке и не предназначена для пользователей. Возможность установить обновление доступна как пользователям с поздним (Slow Ring) и ранним (Fast Ring) доступом к тестовым версиям системы. Также сообщается, что апдейт был доступен некоторым юзерам без доступа к Windows Insider.

Обновление инициирует бесконечный цикл загрузок, тем самым выводя из строя смартфоны и планшеты на Windows 10. Для решения проблемы предлагается только полный сброс системы с помощью Windows Device Recovery Tool, что приведет к удалению файлов и обнулению настроек. На компьютерах со сборкой 16212 подобных проблем замечено не было, но устанавливать ее все равно не рекомендуется.

Windows Insider Program — программа предварительной оценки обновлений Windows 10 до их официального выхода, запущенная в сентябре 2014 года. В 2015 году она стала доступна для мобильных устройств.

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