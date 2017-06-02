В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози

Итальянские правоохранители задержали одного из главарей клана калабрийской мафии "ндрангета", находившегося в бегах с 1994 года.

Джузеппе Джорджи входил в списки пяти наиболее опасных и разыскиваемых преступников страны, в отношении него работала специальная программа по проведению розыска. Операцию по его задержанию в пятницу утром провели с привлечением вертолетов карабинеры провинции Реджо-ди-Калабрия. 56-летнего Джорджи удалось поймать в собственном доме в одном из отдаленных городков на самом кончике итальянского "сапога".

Предполагается, что все эти 23 года мафиози скрывался в немецком Дуйсбурге. Последнюю треть своей жизни он проведет на родине, где ему предстоит отбыть почти 29-летний тюремный срок по обвинению в международной торговле наркотиками и организации преступной группировки.

Арест Джорджи удостоился похвалы главы итальянского МВД Марко Миннити, который направил руководству корпуса карабинеров поздравление с проведением успешной операции.