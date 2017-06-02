Азербайджанцы заинтересовались турами в КНДР

Новым морским рейсом из Приморья в КНДР заинтересовались жители Азербайджана, Израиля, Венгрии и Казахстана, сообщили PrimaMedia в агентстве «Амита».

«Нам уже звонят с разных концов планеты. Особенно интересуются путёвками этнические корейцы — жители Казахстана. Чаще всего спрашивают: „А правда, всех пускают?“ и „А можно сразу семьёй?“. Мы всем отвечаем, что можно и что пускают всех, кроме японцев», — рассказал собеседник в агентстве.

Недельное путешествие стоит 27 тысяч рублей, включая билет на паром и обслуживание в Северной Корее. Для туристов проведут экскурсию по городу Раджин, национальному парку Хэан, оранжереям, картинным галереям и местной школе. За дополнительную плату можно посетить остров Пипха, горы Сахян и лежбище ларг.

Кроме того, туристов накормят морскими деликатесами. Паромное сообщение впервые связало Россию и КНДР 17 мая. Теплоход «Man Gyong Bong» курсирует в порт Раджин раз в неделю.