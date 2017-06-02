Саакашвили намерен поменять власть в Киеве

Бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили назвал своей целью смену руководства Украины и заявил, что его противостояние с президентом страны Петром Порошенко закончится для последнего плачевно. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление Саакашвили сделал на встрече с митингующими у здания Кабинета министров в Киеве работниками «Черкассыоблэнерго», которые требовали выплаты зарплаты.

«Моя цель — помочь всем этим людям. Как помочь? Только командой. Только парламентским большинством, новым правительством, новыми людьми. Полностью убрать старый политический класс», — сказал бывший губернатор.

Саакашвили также предрек, что его противостояние с главой государства «закончится для Порошенко очень плачевно».