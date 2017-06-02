Вымогатель закапывал своих жертв

Московские полицейские задержали гражданина Азербайджана, одного из подозреваемых в вымогательстве 30 млн рублей у мужчины в Люберецком районе Московской области. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах российской столицы, передает haqqin.az.

По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что неизвестные лица вымогали у него крупную сумму денег. В ходе проверки данного сообщения полицейские установили, что заявитель находился с неизвестными в кафе в доме 10 на улице Иловайская. После они, угрожая потерпевшему, потребовали у него 1,5 млн рублей, а затем увеличили сумму требований до 30 млн рублей. Из кафе неизвестные отвезли потерпевшего в Люберецкий район Московской области, где находилось кладбище.

«В подтверждении своих намерений подозреваемые стали избивать мужчину, а потом закопали его в землю, требуя у него 30 млн рублей. Осознав, что таких денег у мужчины нет, неизвестные потребовали у мужчины связаться с родственниками для сбора необходимой суммы. Таким образом, подозреваемые совершили вымогательство денежных средств у мужчины в сумме 30 млн рублей, что является особо крупным размером», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». В рамках расследования уголовного дела полицейские задержали гражданина Азербайджана, который полностью изобличен в содеянном.