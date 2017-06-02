В Турции задержали оппозиционного депутата

Полиция юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр задержала депутата оппозиционной Демократической партии народов (HDP) Османа Байдемира. Об этом сообщает телеканал NTV.
По данным телеканала, причина задержания Байдемира связана со злоупотреблением должностными полномочиями, а также оскорблением госчиновников.
Ранее сообщалось, что в целом в Турции арестованы 11 депутатов от HDP, проигнорировавших вызов в прокуратуру для дачи показаний, в числе которых сопредседатели партии Селахеттин Демирташ и Фиген Юксекдаг.