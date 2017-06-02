Лавров на переговорах с премьером Иракского Курдистана

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани топливно-энергетическое сотрудничество и ситуацию в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

«Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам развития взаимовыгодных двусторонних связей с Иракским Курдистаном, в частности, в сфере топливно-энергетического сотрудничества», — отмечается в документе.

«Были также обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, в том числе в контексте совместного противодействия трансграничной террористической угрозе в лице ИГИЛ и других экстремистских группировок», — заключается в документе.