Из всех развеянных ветром истории по миру народов, на мой взгляд, только евреи заслужили всенародного возвращения на Землю обетованную. Так думалось до 1956 года, пока не разразилась арабо-израильская война и советские люди, в большинстве своем искренне симпатизировавшие своим бывшим соседям, фронтовым друзьям и товарищам по работе, потихоньку перебравшимся на землю своих предков, вдруг с удивлением обнаружили, что, оказывается, они не с нами, как всем казалось, а с треклятыми империалистами. Иначе зачем им вместе с Англией и Францией отбирать у египтян Суэцкий канал.

«Исход» запланирован не только для евреев

Одним словом, Израиль вместе с империалистами пошел войной на законное национально-освободительное движение. Хуже того, оказалось, что арабы с евреями давно точат зуб друг на друга и все из-за Палестины. По той причине, что великие державы, включая СССР, решили после Второй мировой войны разместить евреев со всего света в Палестине. И что интересно, к рассеянию евреев по миру палестинцы никакого отношения не имели.

Причем ни великие державы, ни ООН толком не могли объяснить, когда случилось это злополучное событие, называемое евреями «Исход». Много позже часть ученых согласилась считать время этого библейского предания где-то между 2100 и 1050 годами до н.э. Одним словом, на следующий день после принятия решения о переселении евреев на Ближний Восток, а если конкретно - 14 мая 1948 года - началась первая арабо-израильская война. Евреи называют ее Войной за независимость, арабы – «Аль-Накба», что означает «Катастрофа». Для арабов, разумеется.

Но это уже детали, речь не об этом. Вторую арабо-израильскую войну (1956-1957) ждать пришлось недолго - каких-нибудь восемь лет. Вообще-то войну начали англичане и французы, которые хотели прибрать к рукам Суэц – так им удобнее было эксплуатировать канал, а евреи продолжали «строить» Великий Израиль. И это им вполне удалось бы уже тогда – они мигом захватили Синай.

Но в эту темную историю неожиданно вмешался непредсказуемый Никита Хрущев. Советский лидер стукнул кулаком по своему кремлевскому столу и напомнил и евреям, и остальному миру свою знаменитую «кузькину мать». Пришлось израильтянам возвращаться к себе домой, как и англичанам с французами. А их место заняли советские солдаты…

Спустя десять лет египетский лидер Насер, вооружившись советскими бомбардировщиками и танками, решил, что самое время вернуть Палестину палестинцам. Так началась Шестидневная вона, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года. Синай, который чуть ли не в четыре раза больше Израиля, на этот раз не был возвращен – победителей не судили ни тогда, ни когда-либо ранее, не будут судить их и впредь. Реваншировались арабы спустя шесть лет - в октябре 1973 года. Помимо военного успеха в начале войны, длившейся 18 дней, арабские страны — поставщики нефти, члены, между прочим, ОПЕК - ввели эмбарго на продажу нефти странам Западной Европы, а чтобы сделать европейцев более понятливыми, повысили цену на сырую нефть втрое. Закончилась четвертая арабо-израильская война нефтяным кризисом 1973 года, о котором мир и сегодня вспоминает с содроганием.

Плюс арабы в первый и последний раз продемонстрировали небывалую солидарность: 28 стран порвали дипотношения с Израилем. Ну и, наконец, было подписано долгожданное мирное соглашение между АРЕ и Израилем, навсегда похоронившее мечту многих арабов сбросить израильтян в море и на этом поставить точку в давнем не столько межнациональном, сколько территориальном споре.

«Армяне только повторяют опыт евреев…»

Мир долгожданный не наступил, но и войн, которые бушевали на Ближнем Востоке с 1947 по 1974 год, тоже нет. По некоторым данным, всего в этих войнах погибли свыше 20 тысяч израильтян, около 50 тысяч стали инвалидами. Не меньше людских, не говоря уже о материальных потерях, и у арабов.

Проиграло и мировое сообщество: конфликт породил очередную чуму ХХ, а теперь и ХХI века – терроризм, подмявший под себя сначала весь Ближний Восток, а теперь расползшийся по всему миру. Последние взрывы в Манчестере напомнили международному сообществу, что средства против этой «чумы» пока не найдено. И вряд ли в скором времени это случится. Ни в одном случае международные организации и хваленые европейские институты мира и демократии ни слова не сказали о том, что сама практика создания государств для рассеянных народов по еврейскому типу ошибочна, если не сказать точнее – порочна по своей сути.

Помнится, огонь карабахского конфликта начинал только тлеть, когда один мой знакомый румынский дипломат заметил: «Армяне хотят повторить еврейский опыт. Евреи смогли вернуться на землю обетованную опираясь на доказательства легенд и преданий. Армянские же идеологи ссылаются на исторические источники, написанные ими же. Сомнителен и сам принцип создания новых государственных образований на землях, которые принадлежали предкам того или иного народа в доисторические времена».

Иначе говоря, одно дело споры вокруг Крыма между Украиной и Россией, принадлежность которого известна любому школьнику. И совсем другое, когда армяне нам говорят, что их соотечественники поселились в Шуше во времена Адама и Евы, в то время как русские исторические источники свидетельствуют, что армян поселили в этих краях после успешных войн России против Персии.

Поскольку этим байкам верят весьма солидные политики на Западе, у многих в мире складывается впечатление, что сама идея исторического обоснования необходимости создания новых государств на территориях в незапамятные времена принадлежавших другим народам превращается в способ перекройки геополитической карты целых регионов. В интересах сильных мира сего.

Само образование нынешней Республики Армения явилась итогом нескольких войн против азербайджанцев. Первая война в начала ХХ века завершилась потерей ими Эривана (нынешний Ереван), Зангезура и образованием Нагорно-Карабахской области (НКАО) в составе Азербайджана. Вторая война, 1988-1996 гг., привела к отторжению НКАО и оккупации почти 20 процентов территорий вне автономной области. Третья – апрельская война 2016 года завершилась военным успехом Азербайджана, возвратившего часть своих исконно земель и нанесшего ощутимый удар по вооруженным силам Армении. Несмотря на это, а также на тяжелое социально-экономическое положение собственного населения правящий класс Армении продолжает строить новые оккупационные планы.

Заметьте, ни в случае арабо-израильского конфликта, ни во время армяно-азербайджанского международное сообщество так и не нашло эффективного решения проблемы, обременившей значительное геополитическое пространство от Баку до армяно-турецкой границы и от Еревана до Дамаска. Между тем, пока эти конфликты пребывают в латентном состоянии, в Ближневосточном регионе начинает буйствовать новая сила, схожая с двумя предыдущими одной и той же особенностью: она добивается создания собственной государственности.

На арену выходят курды

Основанием для фактической войны, которую ведет эта этническая сила в Ираке, Сирии и Турции, служит то обстоятельство, что исторические судьбы привели к рассеянию курдов по всему Ближневосточному региону и теперь сразу несколько государств - членов ООН должны бы поделиться с нею своими землями. Пока что в списке очередных жертв этой странной экспансии значатся Турция, Сирия, Ирак. Однако можно не сомневаться, что удовлетворение первоочередных курдских требований спровоцирует угрожающие вспышки сепаратизма в Иране и Азербайджане.

Не слишком ли много претендентов на доминирование для небольшого региона: Армения, Израиль, а теперь и Курдистан? Несмотря на единодушное осуждение агрессивного сепаратизма международным сообществом, своих целей добивались именно те, кто прибегал к помощи насилия. Успех в создании автономий курдам в Ираке и армянам - в Карабахе сопутствовал ввиду скрытой или явной поддержки внешних сил.

Москва стояла у истоков курдского сепаратизма в Ираке. Курды контролировали важнейшие партии страны, фактически курдской была и Иракская коммунистическая партия (ИКП). Многим казалось, что курды успокоятся получив автономию. Это оказалось иллюзией. Исключительная роль Турции в НАТО, а теперь и особые взаимоотношения с Россией как-то предотвращают откровенную военно-политическую поддержку курдов, ведущих нескрываемую вооруженную борьбу против страны, являющейся крепостью НАТО на южном фланге альянса.

Курдский фактор в том или ином виде присутствовал во всех событиях переломного значения в регионе. Но то, что сообщают корреспонденты haqqin.az на Ближнем Востоке, в последнее время свидетельствует об ином. А именно, что шаг за шагом реализуется план расчленения Сирии, в котором особое место отводится созданию курдской автономии. Кстати, о практически нескрываемых замыслах режиссеров сирийской трагедии в свое время и неоднократно писал и haqqin.az.

Теперь, судя по всему, мы находимся перед самым драматическим финалом действа. Администрация президента США Трампа уже заявила, что главными союзниками американцев в Сирии, несмотря на все противоречия с Турцией, остаются именно курды. Им-то и предстоит вынести основную тяжесть операции по очищению провинции Дейр аз-Зор от ИГИЛ.

В случае захвата провинции на карте региона появится новое пространство от границ с Турцией до Иордании и Израиля, которое будет контролироваться курдами и проамериканскими группировками Свободной сирийской армии. Таким образом, Сирия обречена на то, что убаюкивающие Дамаск политики элегантно называют процессом федерализации. В свое время в начале создания закавказских союзных республик той же процедуре подвергли Азербайджан (НКАО и Нах.АССР) и Грузию, где на крошечной территории (69,7 тыс. кв.км) умудрились разместить аджарскую и абхазскую автономии. Эта головная боль Грузинской ССР привела к распаду независимой Грузии. И как выводить ее из этого перманентного кризиса, никто не знает. И никто не задается вопросом, отчего для страны под названием Армения, значительную часть населения которой составляли азербайджанцы и курды, так и не придумали автономии.

Армения остается для Запада оплотом демократии даже трансформировавшись в мононациональную страну. Курдская автономия в Сирии означает крушение многих геополитических проектов соседнего Ирана. И прежде всего главного из них - создания “шиитской оси” под видом строительства магистрального газопровода и ремонта нефтепровода Киркук – Хомс – Баниас.

Чем ответит на это Тегеран? Во всяком случае вряд ли смирится с потерей огромных средств и контроля над Дамаском – стратегическим фактором в обеспечении национальной безопасности. Ведь зона, контролируемая курдами, простирается от восточных границ Сирии и через Ирак захватывает западный участок Ирана.

Итак, на арену сирийской трагедии выходят курды. Курды идут в гости к иранцам, и это ничего хорошего не обещает. «Большая семерка заинтересована в укреплении международного порядка, основанного на международном праве, которое гарантирует суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость всех государств и обеспечивает защиту прав человека», - торжественно провозглашает принятое по итогам саммита Большой семерки коммюнике.

Авторам этого документа, наверное, известно, что Иран несколько дней назад приветствовал план Турции построить вдоль своей границы 144-километровую стену. Анкара, в свою очередь, разъясняет, что таким образом она намерена остановить боевиков ПКК, которые базируются на границе с Ираном и Турцией. Для Азербайджана это достаточно тревожное сообщение. И главное – что предпримет Иран? Хорошо, если примется сооружать собственную стену… А если режиссеры включили в сценарий новый сюжет: прямое столкновение Ирана с курдскими сепаратистами?